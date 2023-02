Erdbeben in Syrien und der Türkei : THW schickt Hilfe: Saarländer sind unterwegs in Richtung Katastrophengebiet

THW schickt Hilfe: Saarländer sind unterwegs in Richtung Katastrophengebiet

Erdbeben in Syrien und der Türkei

Nohfelden/Völklingen/Wadern Die Unterstützung für die Opfer im Erdbebengebiet der Türkei nimmt konkrete Formen an. Das Technische Hilfswerk (THW) entsendet jetzt die erste Gruppe aus Deutschland. Unter ihnen sind auch Vertreter aus dem Saarland.

Die Bilder aus Syrien und der Türkei lassen erahnen, was auf die Einsatzkräfte zukommt, die jetzt ins Katastrophengebiet geschickt werden. Nach den verheerenden Erdbeben türmen sich Trümmerberge auf, unter denen viele Menschen verschüttet wurden. Unter den Helfern, die in einem ersten Schritt nach Opfern suchen sollen, sind auch Vertreter aus dem Saarland .

Das teilt Michael Walsdorf auf SZ-Anfrage mit. Er ist in Mainz Sprecher des Technischen Hilfswerkes (THW) für die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, die sich zu einem Verband zusammengeschlossen haben. Seine Organisation schickt die erste Gruppe aus Deutschland in die betroffene Grenzregion.

THW aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland schickt Retter in die Türkei

Sie wird vom Flughafen Köln-Bonn in die türkische Stadt Adana fliegen, von wo es dann weiter in die zerstörten Regionen gehen soll. 51 THWler machten sich dazu aus den drei Bundesländern auf den Weg. Sie werden von vier Rettungshunden begleitet. Außerdem nehmen sie 16 Tonnen Material mit.

„Zunächst geht es darum, in den 3000 zerstörten Häusern nach Überlebenden zu suchen“, sagt Walsdorf. Eine Mammutaufgabe sei dies für die bislang 80 Teams aus 80 Ländern. Gleichzeitig kämpften alle gegen die Zeit. Denn in dem Katastrophengebiet herrsche tiefster Winter. Der THW-Sprecher: „In den nächsten Tagen rechnen wir mit bis zu einem Meter Schnee.“

Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Erst in einem weiteren Schritt gehe es darum, zerstörte Strukturen wieder aufzubauen. Dazu gehöre auch die Versorgung mit Trinkwasser. Doch bis dahin gehe es jetzt erst einmal darum, Menschenleben aus den Trümmern zu retten.

Aus diesen Orten im Saarland kommen THW-Vertreter

Zu dieser Vorhut des THW gehören drei Vertreter aus dem Saarland. Nach Walsdorfs Angaben stammen sie aus Nohfelden (Landkreis St. Wendel ), Völklingen (Regionalverband Saarbrücken ) sowie aus Wadern (Landkreis Merzig-Wadern ). Wenn mit dem Flug alles wie geplant zugeht, werden sie und ihre Kollegen am Dienstag, 7. Februar, gegen 17 Uhr in der türkischen Stadt erwartet.

Sodann gehe es in die eigentlichen Erdbebengebiete, um dort Stellung zu beziehen. Allerdings sei der Weg dorthin wegen der Zerstörungen beschwerlich. Das zeichne sich anhand der Informationen über die Lage vor Ort bereits ab.

Aktuelle Lage in Syrien und der Türkei

Unterdessen erreichen Deutschland immer neue Schreckensmeldungen über das Ausmaß der Erdbeben in Syrien und der Türkei. So stieg mittlerweile die Zahl der Todesopfer auf mehr als 5000. Weit mehr als 20 000 Menschen sollen nach Angaben der Behörden vor Ort verletzt sein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass 23 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen sind.