Verheerende Erdbeben : THW im Saarland bereitet sich auf Katastrophen-Einsatz in der Türkei und Syrien vor

Das THW im Saarland bereitet sich auf Einsatz im türkischen Erdbebengebiet vor. (Archivbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Hunderte Menschen in der Türkei und in Syrien sind verletzt, mehr als 1400 Menschen sind bereits gestorben, etliche noch unter Trümmern eingeschlossen. Die Zerstörung in der Türkei und in Syrien ist immens. Auch im Saarland bereitet sich das Technischen Hilfswerk (THW) auf Einsätze vor.

Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien bereiten sich international Hilfsorganisationen auf einen raschen Einsatz in den Katastrophengebieten vor. Auch der gemeinsame Landesverband des Technischen Hilfswerk (THW) für Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland erhielt eine erste Anfrage zur Bestandsaufnahme.

Das bestätigt auf SZ-Anfrage THW-Sprecher Michael Walsdorf in Mainz. Demnach sei bereits wenige Stunden nach der Katastrophe die Koordination angelaufen. Dabei gehe es in erster Linie um die Abfrage, wer sich womit an den Einsätzen beteiligt.

Erste Anfrage beim THW zur Unterstützung im Erdbebengebiet

Foto: dpa/Uncredited 21 Bilder Schwere Erdbeben in Syrien und der Türkei

Es müsse unter anderem geklärt werden, was vor Ort benötigt werde. „Es geht um Trinkwasseraufbereitung, um Rettungshunde und Module zur Infrastruktur etwa der Telekommunikation“, zählt Walsdorf auf.

Aktuell laufe die Abfrage zur Verfügbarkeit an Technik und Helfern, bestätigt er SZ-Informationen. Demnach startete diese erste Stufe zur Katastrophenhilfe bereits um 7 Uhr. An solch einem Einsatz könnten auch Einheiten aus dem Saarland beteiligt werden. In der Vergangenheit waren THW-Fachleute aus der Region mehrfach zu solchen Nothilfen hinzugerufen worden. Auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz war das Technische Hilfswerk vor Ort.

Die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien

Kurz nach 2 Uhr europäischer Zeit hatten gleich mehrere heftige Erdstöße Regionen in der Türkei und Syrien erheblich erschüttert. Häuser brachen zusammen. Mittlerweile sprechen die Behörden in beiden Ländern von Hunderten Toten. Die Verletztenzahl geht in die Tausende.

Grundlage dafür, dass sich der THW-Landesverband auf einen Einsatz vorbereitet, ist die Bitte der Türkei um internationale Hilfe in dieser Krise. Zahlreiche Staaten hatten umgehend Unterstützung zugesagt, darunter Israel, Griechenland und die Europäische Union (EU).

(Saarbrücken/Mainz)