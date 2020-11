Junge aus Trier wird gesucht : Vermisster 13-Jähriger könnte in Saarbrücken sein

Vermisster 13-Jähriger könnte in Saarbrücken sein

Saarbrücken Der 13-jährige Steven Panusch wird vermisst. Der Junge aus Trier ist blond, 1,50 m groß und um die 60 Kilo schwer. Er trug zuletzt eine schwarze Regenhose, eine schwarze Jacke, einen weißen Pullover und schwarze Nike-Schuhen.

Er könnte sich in Saarbrücken aufhalten, möglicherweise in Burbach, aufhalten. Die Kriminalpolizei Trier bitte um Hinweise unter Tel. (06 51) 97 79 22 90 oder an jede andere Dienststelle.