Firma in Ensdorf Er ist der älteste Unternehmer des Saarlandes – Edgar Burger wird heute 99

99 Jahre wird an diesem Montag Edgar Burger in Dillingen. Nicht nur das ist schon bemerkenswert. Zugleich ist Burger damit auch der älteste noch aktive Unternehmer im Saarland. Sein Entsorgungsunternehmen VKN in Ensdorf arbeitete über viele Jahre eng mit den Saarbergwerken und der VSE zusammen. Auch im benachbarten Frankreich ist Edgar Burger unternehmerisch tätig.