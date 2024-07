EM 2024 in Deutschland Er aß mit Kevin De Bruyne Pizza – dieser Saarländer beschützte Weltstars bei der EM

Stell dir vor, du sitzt bei einem Ereignis, das die ganze Welt verfolgt, in der ersten Reihe. Und wirst dafür bezahlt. Du sitzt bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland nicht vorm Fernseher, sondern direkt hinter Trainer Domenico Tedesco. Die belgische Nationalmannschaft nimmt dich mit in den Mittelkreis, während das ausverkaufte Stadion tobt und Millionen vor der Klotze zuschauen. Du bist rund um die Uhr mit den Stars zusammen, die von ihren Fans angehimmelt werden. Kevin De Bryne von Manchester City steht in Unterhose neben dir und isst Pizza. Der vom FC Chelsea an AS Rom ausgeliehene Romelu Lukaku witzelt, du würdest neben ihm wie ein Zwerg wirken. Und du bist in der Kabine dabei, wenn der belgische König Philippe der Mannschaft „Hallo“ sagt. Klingt cool, oder?