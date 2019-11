Mobilität der Zukunft : Land setzt nach Absage von Tesla auf Wasserstoff

Saarbrücken/Berlin Die Saar-Regierung bedauert, dass sich der Elektroauto-Hersteller statt in der Region im Berliner Umland ansiedelt.

Im Saarland herrscht Enttäuschung über die Entscheidung des Elektroauto-Herstellers Tesla, seine Europa-Fabrik nicht hierzulande, sondern in Brandenburg anzusiedeln. Die „Gigafactory“, in der neben Batterien auch ganze Fahrzeuge des Typs Kompakt SUV Model Y entstehen sollen, soll wohl Ende 2021 nahe dem geplanten Flughafen BER in Betrieb gehen.