Einsatz eines neuen Detektorsystems Entsorgungsverband Saar kontrolliert jetzt grüne Tonnen – Bußgeld bis zu 1500 Euro droht

Es geht um teils gefährliche Metallteile und Glassplitter, aber auch um Zigarettenkippen und Hundekot, Windeln, Staubsaugerbeutel und Plastikfolien: Immer öfters landen im Saarland solche ungeeigneten oder problembehafteten Abfälle verbotenerweise in der grünen Tonne für Biomüll. Nach bislang nur bedingt erfolgreichen Aufklärungskampagnen in der Bevölkerung greift der Entsorgungsverband Saar (EVS) jetzt in all seinen 43 Mitgliedskommunen mit verstärkten Kontrollen und differenzierten Ahndungsmöglichkeiten bis hin zu Bußgeldern schärfer durch.