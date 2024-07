Energiewende stellt Netzbetreiber vor enorme Probleme Woher soll das Geld für den Netzausbau kommen?

Auf die rund 900 deutschen Stadt- und Gemeindewerke kommen durch die Energiewende gewaltige Belastungen zu. Sie müssen in den kommenden Jahren ihre Mittel- und Niederspannungsnetze so ertüchtigen, dass diese massenweise Wind- und Sonnenstrom aufnehmen können, ohne an ihre Belastungsgrenze zu stoßen. Auf der anderen Seite steigt der Strombedarf durch Wärmepumpen und Elektro-Autos, die in winterlichen Vorabend-Stunden womöglich gleichzeitig Strom aus dem Netz ziehen. Um Lastspitzen zu vermeiden, müssen intelligente Messsysteme zwischengeschaltet werden, die Angebot und Nachfrage an elektrischer Energie steuern.