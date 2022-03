Energiepreise : Tobias Hans kritisiert Entlastungspaket – Herausforderin Anke Rehlinger sieht „wichtigen Schritt“

Saarbrücken Die Bundesregierung hat ein Paket gegen die hohen Energiepreise geschnürt. Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl am Sonntag, lobt die getroffenen Beschlüsse. Für den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) kommen die geplanten Entlastungen hingegen „viel zu spät“.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat das Paket der Bundesregierung zur Entlastung bei Energiepreisen kritisiert – und damit der Wirtschaftsministerin und Herausforderin Anke Rehlinger (SPD) klar widersprochen. „Die Chance auf eine schnelle, für alle spürbare Entlastung wurde verpasst, da sie im Vergleich zu anderen Ländern viel zu spät kommt“, teilte der amtierende Landeschef am Donnerstag per Twitter mit. „Leute haben unnötig viel Geld verloren. Die Ampel hat für die heutige Zeit zu träge Entscheidungswege“, schrieb Hans auf seinem Kanal.

SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger sieht einen wichtigen Schritt

Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), die in einer Arbeitsgruppe an der Vorbereitung des Pakets beteiligt war, betonte hingegen, die versprochene Entlastung beim Heizen und Tanken komme. Das Paket sei „ein wichtiger Schritt für den sozialen Zusammenhalt“. Es gehe um „einen Dreiklang“: Preise senken, finanzielle Unterstützungen für Verbraucher und zugleich langfristig wirksame Modernisierungen. „Die Bundesregierung handelt“, teilte sie mit. Im Saarland wird an diesem Sonntag, 27. März, ein neuer Landtag gewählt.