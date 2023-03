Fragen zu neuen Gas- und Stromabschlägen : Verbraucherschützer: Energiesparen lohnt sich trotz Entlastung durch Energiepreisbremse

Service Saarbrücken Verunsicherte Verbraucher haben viele Fragen zu den neuen Abschlägen ihrer Gas- und Stromrechnungen. Wann und wie greift die Energiepreisbremse?

Saarbrücken Viele Saarländer erhalten zurzeit ihre Jahres-Energie-Abrechnungen und sind verwundert. Denn eigentlich sollte die Energiepreisbremse für Strom, Gas und Fernwärme, die zum 1. März in Kraft getreten ist, ja rückwirkend bereits für die Monate Januar und Februar greifen. Doch auf vielen Abrechnungen ist darüber nichts zu finden. Stattdessen haben viele Versorger gerade zum Jahresbeginn die Abschläge für das begonnene Jahr massiv erhöht. Die gestiegenen Zahlungen einerseits und die rückwirkend ab Januar 2023 zu beachtenden Preisbremsen andererseits veranlassen viele Kunden, sich an die Verbraucherzentrale Saarland zu wenden.

Viele Fragen zu den neuen Abschlägen

So berichtet deren Mitarbeiterin Elke Nicolay, dass sich zurzeit die Anrufe verunsicherter Verbraucher mehren, die seit Beginn des Jahres mit massiv erhöhten Abschlägen konfrontiert sind: „Sie fragen, ob und wie die Entlastung durch die Preisbremsen bei ihnen ankommt.“ Viele Ratsuchende könnten die neuen Abschläge, die sie nun jeden Monat zahlen sollen, auch nicht ohne weiteres aufbringen. „Nicht wenige Energiekunden kommen mit der Befürchtung in die Beratung, dass ihnen letztlich sogar Strom oder Gas gesperrt werden könnten“, berichtet Elke Nicolay aus ihren Erfahrungen und ergänzt: „Hohe Abschläge gerade zu Jahresbeginn schüren die Angst vor einer schnell zunehmenden Verschuldung.“ Viele Verbraucher hätten zudem die Anbieter gewechselt und überblickten die Vertragsverhältnisse und -Laufzeiten nicht mehr.

Entlastungsbeträge: Verzögerungen bei den Versorgern

Aufgrund der vielen Anfragen von Kunden nach Informationen zum individuellen Entlastungsbetrag geht auch die Verbraucherzentrale Saarland derzeit davon aus, dass es bei einzelnen regionalen Versorgern zu Verzögerungen bei der Umsetzung kommt. Nicolay: „Die Umsetzung ist nicht einfach, die Versorger sind aber darum bemüht.“ Die Verbraucherzentrale appelliert in dieser Situation an die Versorger, bei Kunden, die die fällig gewordenen Abschläge nicht zahlen können und sich an ihren Anbieter wenden, Entgegenkommen zu zeigen und nach tragbaren Lösungen zu suchen.

Jahresverbrauch als Grundlage der Berechnungen

Die Berechnung ist dann nach folgenden Grundsätzen vorzunehmen: Für Wärme und Gas ist der Jahresverbrauch maßgebend, der der individuellen Abschlagszahlung im September 2022 zugrunde lag. In den Fällen, in denen der Versorger zum Jahresende abrechnet, wäre also der Jahresverbrauch aus 2021 heranzuziehen, da es sich dann um den Abschlagswert handelt, der vor dem September 2022 prognostiziert wurde. Bei Strom kommt es dagegen nicht auf den September 2022 an, sondern auf die Jahresverbrauchs-Prognose aus der vergangenen Jahresabrechnung insgesamt.