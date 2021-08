Achtung Autofahrer : ADAC warnt vor Staus zum Ferienende im Saarland – Diese Routen könnten besonders betroffen sein

Der ADAC rechnet am Wochenende mit erheblichen Staus. (Archivbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken In gleich acht Bundesländern gleichzeitig gehen die Sommerferien zu Ende. Das bedeutet: Viele Heimkehrer sind auf den Straßen bundesweit unterwegs. Hinzukommen 849 Baustellen. Der ADAC hat jetzt eine Liste mit den Streckenabschnitten zusammengestellt, die besonders staugefährdet sind.

Kaum im Urlaub erholt, beginnt der Stress für viele schon auf der Heimfahrt. Wenn sich kilometerlange Staus auf den Hauptverkehrsrouten der Rückkehrer bilden. Darum hat der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) jetzt eine Liste der Passagen zusammengestellt, die vom 27. bis 29. August nach Möglichkeit gemieden werden sollten. Denn dann enden die großen Schulferien in gleich acht Bundesländern: Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Darum rechnet der Automobilclub mit dem staureichsten Wochenende des Sommers. Als sei das noch nicht genug, zählt der Autoclub aktuell 849 Baustellen . Zudem sind Autobahnabschnitte in den deutschen Flutgebieten immer noch gesperrt. Das verschärft die Lage zusätzlich.

Wie der ADAC auf seiner Internetseite informiert, rechnen Experten, dass insbesondere Autobahnen Richtung Norden voll sein werden. Weitere Staugefahr sehen sie in den Bergen und auf den Zufahrtsstraßen der Seenlandschaften Bayerns.

Klassische Urlaubsstrecken in den angrenzenden Ländern bergen ebenfalls „großes Staupotenzial“: Tauern, Fernpass, Brenner, Karawanken, Gotthard, an den Küsten Italiens, Frankreichs und Kroatiens. Aber auch an der Nordsee kann es eng werden auf den Straßen. Der ADAC nennt explizit Dänemark, Belgien, die Niederlande.