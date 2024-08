Infoveranstaltung zum Thema Wolf Beim Wolf gingen die Wogen hoch

Der Artenschutz-Experte informierte darüber, wo der Wolf im Saarland bisher nachweislich gesichtet wurde: im Oktober letzten Jahres im Bliesgau und eben jetzt in Eiweiler. Altmoos informierte zudem über Biologie und Vorkommen des Wolfes in Deutschland, das Wolfsmonitoring sowie den Umgang mit dem Wolf in der Kulturlandschaft. Frank Grütz von der Naturwacht Saarland erläuterte, wie man Nutztiere vor Zugriffen schützen kann und welche Fördermöglichkeiten es dafür gibt. Wie Altmoos sagte, gibt es geschätzt rund 1300 Wölfe in Deutschland. Die meisten leben in Rudeln in Nord-Ost-Deutschland. Auch im Saarland hat es in den vergangenen Jahren immer mal wieder Meldungen über Wolfssichtungen gegeben. Aber: „Viele Meldungen betrafen wildernde Hunde oder Füchse. Zudem gehen immer wieder gefakte Fotos viral. Mit KI werden viele Fakefotos gemacht“, so Altmoos. Er betonte, dass das Saarland kein Wolfsgebiet sei, jedoch könnten sie immer wieder mal durchwandern. Zudem wies Altmoos darauf hin, dass das Abschießen der nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützten Wölfe verboten ist.