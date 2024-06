Streit um fehlende Nachmittagsbetreuung an Förderschulen Land verspricht Lösungen für Förderschul-Betreuung

„Schülerinnen und Schüler an Förderschulen und ihre Erziehungsberechtigten haben den gleichen Anspruch auf eine ihren Bedürfnissen angepasste Betreuung wie Schülerinnen und Schüler an den Regelschulen.“ Und: „Das Land strebt ein flächendeckendes Nachmittagsangebot für alle an, die Bedarf haben.“ Diese Aussagen sind Teil einer Antwort des Bildungsministeriums, abgestimmt mit dem Sozialministerium, auf eine Anfrage unserer Zeitung. Zugleich sind sie eine Reaktion auf Zorn und Empörung betroffener Eltern von Förderschulkindern, die seit Jahren erfolglos für eine Nachmittags- und Ferienbetreuung kämpfen, die an Regelschulen selbstverständlich ist (wir berichteten). Sie hatten im Vorfeld einer Landtagssitzung Mitte Mai neue Hoffnung geschöpft, dass sich ihre Situation zum Besseren ändern könnte.