Problem Ganztagsbetreuung an Förderschulen „Die vergessenen Kinder“

Ist der Unterricht beendet, beginnt für Nina Bonn der tägliche Wettlauf mit der Zeit. Die Lehrerin hastet nach Hause, um rechtzeitig da zu sein, wenn der Bus mit ihrer 14-jährigen Tochter ankommt. Lisa besucht eine staatliche Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung, die Schule am Webersberg in Homburg. Es handelt sich um eine „Förderschule im Ganztagsbetrieb“ – eine irreführende Bezeichnung, lässt sie doch auf Unterricht und Betreuung auch während des Nachmittags schließen, vergleichbar mit den allgemeinbildenden Ganztagsschulen. Dem ist aber nicht so. An der Homburger Schule ist an drei Wochentagen um Viertel vor drei, an den anderen beiden Tagen um Viertel vor eins Schluss. Für berufstätige Eltern sind diese Zeiten kaum zu schaffen. Nina Bonn, die zudem einen 11-jährigen Sohn ohne Handicap hat, kämpft als Sprecherin einer Elterninitiative für die Gleichbehandlung der Kinder.