Laut Studie fünf Stunden mehr an Betreuung gefordert Viele Eltern im Saarland wollen, dass Kitas länger öffnen – doch geht das wirklich?

Zwischen den Nöten der Eltern und dem Betreuungsangebot in Kitas klafft eine große Lücke. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat berechnet: 37 Prozent, also mehr als jede dritte Familie mit einem Kind unter drei Jahren, wünscht sich im Saarland mindestens fünf Stunden mehr Betreuungszeit in der Woche. Bei Familien mit Kindern über drei Jahren wünschen sich im Saarland sogar 45,5 Prozent der Familien eine längere Betreuung in den Kitas. Die Autorinnen der Studie empfehlen, die Öffnungszeiten der Kitas den Bedürfnissen der Familien anzupassen – auch um damit dem allgemein herrschenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Doch wären längere oder flexiblere Betreuungszeiten in saarländischen Kitas überhaupt möglich?