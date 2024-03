Regionaler Leitartikel Viel Heuchelei im Spiel

Viel Heuchelei ist im Spiel. Aber auch der ehrliche Wunsch, etwas zum Besseren zu verändern. Da sind zunächst die Eltern, die mit viel Energie dafür kämpfen, dass ihre Kinder mit ihrer Behinderung und ihren Fähigkeiten in einem Bildungssystem aufwachsen können, das sie bestmöglich unterstützt. An ihrer Seite sind gemeinnützige Träger wie die Lebenshilfe, deren Mitarbeiter sich versiert, kreativ und mit langem Atem um Lösungen bemühen. Sieht man von wenigen Vorzeigeprojekten an Förderschulen ab, scheitern sie mit ihren Konzepten für eine echte Nachmittags- und Ferienbetreuung an den Rahmenbedingungen, die die Politik setzt.