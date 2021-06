Serie Markthändler und Markthändlerinnen im Saarland, Teil 2: Elke Mohrbacher aus Bechhofen : Mit selbstgepflückten Beeren und Blumen fing alles an

Foto: Thomas Reinhardt 23 Bilder Wochenmarkt als Familiensache, mit Humor und Charme

Zweibrücken-Bechhofen Wochenmärkte sind bei Verbrauchern beliebt. In Coronazeiten besonders, da man unter freiem Himmel frische Waren aus der Region einkaufen kann. In einer Serie stellen wir alteingesessene Markthändler vor. Heute: Elke Mohrbacher aus Bechhofen.

Zweibrücken-Bechhofen Der Wecker von Elke Mohrbacher klingelt morgens um 5 Uhr. Viermal die Woche. Eine knappe Stunde später ist die Frau aus Bechhofen (Verbandsgemeinde Zweibrücken) unterwegs, holt bei Bäckereien und Metzgereien Ware ab. Alles muss frisch sein: Brote und Kuchen, Fleisch und Wurst. Gegen 7 Uhr steuert sie ihren Wagen auf den Markt. Dienstags und freitags in Dudweiler, mittwochs und samstags in Neunkirchen. Seit über 25 Jahren.

Elke Mohrbacher, 1957 als Elke Welsch in Blieskastel geboren, ist Markthändlerin. Dieser Beruf war für sie Bestimmung. Etwas anderes kam eigentlich nie in Frage. „Ich bin da ganz selbstverständlich reingewachsen“, erzählt sie. Mit Großmutter Anna fing alles an. „Die hat Beeren gesammelt und verkauft.“ Auch Elkes Eltern, Mutter Beate (87) und Vater Theo (90), verdienten sich auf dem Markt ihre Brötchen. „Vor rund 60 Jahren war das, sie begannen mit einem kleinen Stand mit Bohnen und anderen Sachen, die im Garten wuchsen, und mit selbstgepflückten Blumen.“ Die verkauften sie damals schon auf den Märkten in Dudweiler und Neunkirchen.

Nach der Realschule trat Elke, die älteste Tochter, in den Betrieb ein. 1995 hat sie ihn übernommen. Sie zeigt mir einen grünen Ausweis: „Reisegewerbekarte“ steht in schwarzen Buchstaben auf der Vorderseite. Das Dokument wurde am 21. Juni 1995 in Zweibrücken ausgestellt und berechtigt sie, Wurstwaren, Eier, Geflügel und Backwaren zu verkaufen. Ihre beiden Schwestern Gabriele (60) und Genoveva (59) helfen mit, außerdem ein paar langjährige Mitarbeiter. Auch Mutter Beate war bis vor Corona noch öfters mit dabei. Ein echter Familienstand, an dem immer was los ist. Die lebhaften Welsch-Frauen wissen, wie sie ihre Waren an den Mann bringen. Haben Humor und sind schlagfertig. Warten mit legendären Sprüchen auf: „Das dò Messer schneid‘ wie e‘ neuer Hammer.“ Will sagen: Das Messer hier taugt rein gar nix.

„Ich liebe es, zu verkaufen. Den Menschen gute Produkte, meist aus der Region, anzubieten“, sagt Elke Mohrbacher. „Ich mag den Umgang mit den Kunden, das Gespräch über die Theke.“ Sie habe sehr viele Stammkunden, „einige kommen schon so lange, wie ich hier stehe.“ In ihrem zehn Meter langen Verkaufsanhänger mit Kühlung bieten sie Fleisch- und Wurstwarn von zwei Metzgern an, einer sitzt in Bechhofen, der andere in Breitfurth. Außerdem bezieht sie Backwaren von drei Bäckern aus der Region. Dazu kommen Käse und andere Milchprodukte, zum Teil aus dem Allgäu, wie der köstliche Bio-Bergblumenkäse. Schwester Gabriele kümmert sich um die Eier, die es hier in großer Auswahl gibt und die bei den Kunden sehr beliebt sind. Hinzu kommen Pasteten, eingelegte Oliven Brotaufstriche du einiges mehr. „Frische kaufen“ bei Mohrbacher“, heißt es auf dem Schild am Stand. „Wir verkaufen gut 50 verschiedene Produkte.“ Am liebsten tut sie das im Frühling und im Herbst. „Heiße Sommer und kalte Winter hassen alle Marktleute.“

Was tut sie am liebsten in ihrer nicht gerade üppig bemessenen Freizeit? „Ich lese gerne, am liebsten Thriller.“ Früher habe sie auch regelmäßig Sport getrieben, Tennis, Laufen, „derzeit bin ich ein bisschen faul“, gibt sie mit einem Schmunzeln zu. Doch wer wie sie so viel und lange auf den Beinen ist, gilt ja eigentlich schon als Berufssportler…

Elke Mohrbacher, Hermann-Löns-Str. 8a, 66894 Bechhofen