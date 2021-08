Eisrevue : Nach Tourneeabbruch wegen Corona kommt „Holiday on ice“ wieder nach Saarbrücken

Showglanz auf dem Eis: Im Januar kommt „Holiday on ice“ wieder nach Saarbrücken in die Saarlandhalle. Foto: Holiday on Ice

Saarbrücken 2020 musste in Saarbrücken der Premiere von „Holiday on Ice“ die Tournee wegen Corona abgebrochen werden. Nun soll es für die berühmte Eisrevue wieder besser laufen.

Nach einer 15-monatigen Corona-Pause möchte „Holiday On Ice“ wieder auf die Eisfläche zurückkehren. Ab November haben die Macher eine sechsmonatige Tour 2021/2022 mit insgesamt 140 Vorstellungen in 23 Städten geplant. Auch in der Saarlandhalle Saarbrücken wird die neue Show für drei Vorstellungen am 19. und 20. Januar gastieren.

Schon seit dem vergangen Winter arbeitet der weltweit tätige Regisseur und Kreativdirektor Francisco Negrin mit seinem Team an der aktuellen Produktion. Denn von der ersten Idee bis zur Premiere benötige „Holiday on Ice“ jeweils rund ein Jahr: „Die neue Show verspricht bildgewaltige Bühnenbilder, anspruchsvolle Artistik und atemberaubendes Kostümdesign“, kündigt Negrin am.

In der nächsten Spielzeit soll es mehr als jemals zuvor in der seit 1943 währenden Geschichte der Eisrevue spektakuläre Interaktionen zwischen den visuellen Elementen und Darstellern geben: „Das Bühnenbild und die Lichter tanzen buchstäblich mit den Eiskunstläufern“, so der Kreativdirektor zu seinem Konzept. Begleitet von audiovisuellen Effekten würden die Artisten „eine emotionale Geschichte voller Liebe und Freude“ erzählen.

Mit Negrin habe sich „Holiday on Ice“ einen weltweit renommierten Branchenstar an die Seite geholt, so die Macher. Er sei bei über 70 Produktionen, unter anderem aus den Bereichen Oper, Arena- und Stadionprojekten, Modenschauen und der Eröffnung der Multisport-Veranstaltung „Asian Indoor & Martial Arts Games (AIMAG 2017)“ mit mehr als 6000 Künstlern im Einsatz gewesen. „Gemeinsam mit Negrin und unseren 40 professionell ausgebildeten Eiskunstläufern und Artisten bringen wir dieses Jahr spektakuläres Entertainment zurück aufs Eis“, kündigt „Holiday On Ice“-Geschäftsführer Peter O’Keeffe an. Mit über 330 Millionen Besuchern gilt die Eisshow als die meistbesuchte der Welt.

Info „Holiday on Ice“ in Saarbrücken „Holiday on Ice“ gastiert mit seiner neuen Show am Mittwoch, 19. Januar 2022, 16.30 und 20 Uhr, sowie am Donnerstag, 20. Januar 2022 um 15.30 Uhr, in der Saarlandhalle Saarbrücken. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.holidayonice.de. Eintrittskarten sind ab 27,90 Euro beziehungsweise für Kinder ab 19,90 Euro (jeweils zuzüglich Gebühren) unter anderen bei der Ticket-Hotline unter (0 18 05) 44 14 erhältlich.

Mit Saarbrücken pflegt das Entertainment-Unternehmen übrigens eine lange Tradition. Schon seit Jahrzehnten gehört die Saarlandhalle zu den regelmäßigen Tour-Stationen. Mit dem letzten Gastspiel Anfang März 2020 verbinden die Macher und die Fans allerdings weniger gute Erinnerungen: Nachdem die Landesregierung am Tag nach der Saarbrücker Premiere Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen dem Ausbruch der Corona-Pandemie untersagt hatte, mussten die weiteren geplanten Vorstellungen abgesagt werden. Für die deshalb abgebrochene Tournee „Showtime“ war die Saarlandhalle sogar der letzte Spielort. Doch nun soll dort im Januar die lange „Holiday on Ice“-Geschichte mit gleich drei Vorstellungen fortgesetzt werden.

Trotz der noch immer anhaltenden Pandemie blicken die Veranstalter optimistisch in die Zukunft: „Uns ist wichtig, den Zuschauern nach einer von Kultur- und Entertainment-Verzicht geprägten Phase ein echtes Highlight zu schaffen“, erklärt „Holiday On Ice“-Geschäftsführer Peter O’Keeffe. Deshalb sei es für sein Team dieses Mal ein besonderer Ansporn, viel Mühe und Liebe in die neue Produktion zu stecken. Mit den Veranstaltungsorten und weiteren Partnern pflege man eine sehr gute und enge Zusammenarbeit. Deshalb könnten die Macher „optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft blicken“ und an ihrem bewährten Tour-Konzept festhalten, sagt O’Keeffe.