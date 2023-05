Wird es noch einmal kalt? Eisheilige 2023: Was die Wetter-Bauernregel besagt und was Sie wissen sollten

Die Eisheiligen werden auch in einigen Bauernregeln behandelt: „Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost.“ und „Pankraz und Servaz sind zwei böse Brüder, was der Frühling gebracht, zerstören sie wieder“ sind nur zwei von vielen Sprüchen. Sie alle vermitteln eine ähnliche Botschaft: an diesen Tagen wird es oft noch einmal kalt, bevor der Sommer so richtig losgeht.