Voll gelaufene Keller, überflutete Straßen Einsatzkräfte im Dauereinsatz wegen Hochwasser im Saarland – ein Überblick

Der 3. Juli 2009 – damals spült das Wasser das Rathaus in Quierschied weg, die Wassermassen schießen von der Göttelborner Halde über den Weiher in den Kohlbach. Ein Jahrhundertregen, der an diesem Tag über der Gemeinde niedergeht. Ein Regenschauer mit 96 Litern Wasser pro Quadratmeter. Der Kohlbach, der Lasbach, beide sonst träge Bäche, sind reißende Flüsse, überfluten den Ort. Der Fischbach muss an diesem Tag fünf Mal so viel Wasser transportieren wie die Saar an einem normalen Tag.