Tödliche Schüsse in Kusel : Eine Woche nach den Polizistenmorden: Was wir über die Tat wissen – und was nicht

Eine Woche nach den Polizistenmorden: Was wir über die Tat wissen – und was nicht

Mainz/Saarbrücken Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf zwei saarländische Polizisten bei einer Polizeikontrolle in der Pfalz ist die Trauer immer noch groß. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren – einige Fragen sind dabei noch offen.

Noch am selben Tag der Tat, bei der ein 29-jähriger Polizist und seine 24 Jahre alte Kollegin starben, nahmen Ermittler zwei Verdächtige fest, die inzwischen in Untersuchungshaft sitzen. Doch sind die Ermittlungen noch lange nicht abgeschlossen.

Was wir über den Polizistenmord von Kusel wissen:

Die Tat

Am 31. Januar gegen 4.20 Uhr kontrollieren die beiden uniformierten Beamten, die in einem zivilen Polizeiauto unterwegs waren, an einer Kreisstraße bei Kusel ein Fahrzeug. Per Funk berichten sie von „dubiosen Personen“, die zahlreiche tote Wildtiere dabei hätten. Sie fordern Verstärkung an. Aus dem Funkspruch wird plötzlich ein Hilferuf: „Komm schnell, die schießen, die schießen“. Dann ist noch ein Schuss zu hören. Als Kollegen eintreffen, finden sie den 29-jährigen Oberkommissar bewusstlos vor, die 24-Jährige ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Doch auch für den jungen Beamten kommt jede Hilfe zu spät. Die Täter sind mit ihrem Fahrzeug geflüchtet.