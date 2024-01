Ausflug in die Kunst- und Kulturgeschichte St. Wendels Eine Vorfahrin der Windsors lebte in St. Wendel

Ganz schön cool – so sieht die saarländische Künstlerin Lydia Kaminski Herzogin Luise, die von 1824 bis 1831 in St. Wendel lebte. In der neuen Dauerausstellung des St. Wendeler Museums läuft Kaminskis Stop-Motion-Film zu Luises Biografie.

Foto: Lydia Kaminski/Museum St. Wendel