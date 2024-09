Serie Auf zum Berlin-Marathon „Einfach magisch“ – Nele Scharfenberg läuft beim 50. Berlin-Marathon ihren ersten Marathon

Und dann geht’s los. Fast leichtfüßig vergehen die ersten zehn Kilometer. Ich bin getragen von einer Woge der Euphorie, das Adrenalin pusht mich vorwärts. Es gibt keine zehn Meter, an denen keine Menschen stehen, jubeln und Schilder in den Händen halten. Kinder stehen mit ausgestreckten Händen am Straßenrand und freuen sich, wenn man abklatscht. Wenn man den Mitläufern ins Gesicht sieht, ihre T-Shirts betrachtet, wird klar, dass jeder einzelne seine eigene Geschichte hat, seinen eigenen Grund, an diesem Tag unterwegs zu sein. Der eine läuft für ein verstorbenes Familienmitglied, der andere im Kampf gegen Krebs oder mit einer politischen Botschaft. Jeder ist eine Mutter, eine Tochter, ein Bruder, ein Ehemann oder ein Freund und wird von seinen Liebsten am Straßenrand begleitet. Auch ich habe Freunde und Familie am Streckenrand. Erneute Emotionen, als ich meine Eltern mit meiner vierjährigen Tochter sehe, die mich anfeuern. Die Zeit, sie einmal kurz in den Arm zu nehmen, nehme ich mir natürlich, bevor es weitergeht. Ich fühle mich fit und habe einen guten Rhythmus gefunden.