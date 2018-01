Einbruch mit 4,03 Promille

Ein völlig betrunkener 39-jähriger Saarbrücker ist in der Nacht zu gestern in einen Verbrauchermarkt in Altenkessel eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Mann mit einem Brecheisen die Tür des Marktes ein und gelangte ins Innere. Polizisten umstellten das Gebäude und beobachteten, wie der Einbrecher an der Kasse vier 0,1-Liter-Schnapsflaschen trank. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn in die Ausnüchterungszelle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,03 Promille.