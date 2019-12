Polizei sucht Zeugen : Einbruch bei Lebacher Fahrradhändler

Saarbrücken/Lebach Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Dienstag in einer Fahrradhandlung am Bahnhof in Lebach eingebrochen. Sie stahlen dort hochwertige Fahrräder und Radbekleidung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

