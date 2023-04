Drohender Ärztemangel Ein Fünftel der Ärzte kurz vorm Ruhestand

„Die Zahl der niedergelassenen Hausärzte ist in den vergangenen drei Jahren um 5,5 Prozent von 509 auf 481 Kollegen zurückgegangen“, sagt Derouet. „Die Zunahme angestellter Hausärzte in den Medizinischen Versorgungszentren von 23 auf 48 Kollegen konnte das nicht komplett ausgleichen. Es bleibt insgesamt ein Schwund von knapp einem Prozent.“ Bei den Fachärzten zeichne sich eine ähnliche Entwicklung ab, sagt Derouet. „In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der niedergelassenen Fachärzte von 752 auf 731 gesunken, was ein Minus von 2,8 Prozent bedeutet.“ Allerdings werde das durch den Anstieg der Stellen bei den angestellten Fachärzten in den Medizinischen Versorgungszentren von 194 auf 237 ausgeglichen.