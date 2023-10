Tattoo-Expo Saar in Völklingen Das geht unter die Haut – ein Besuch auf der Tattoo Expo Saar in Völklingen (Fotos)

Völklingen · Zum 17. Mal veranstaltete der Verein Pop und Rock seine Tattoo-Expo Saar. Das Publikum in Völklingen war an diesem Wochenende so vielfältig wie die Tattoos.

01.10.2023, 18:14 Uhr

Es ist laut in der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen im Saarland. Laut und bunt. Durch die Gänge der Halle tummeln sich zahlreiche Besucher. Das Publikum ist vielfältig. Von Eltern mit Babys im Kinderwagen bis hin zu Rockern in Lederjacke ist alles vertreten und es zeigt mal wieder: Tätowierungen sind durchaus keine Seltenheit mehr.