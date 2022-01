Serie Hoch hinaus zu Bergen, Burgen, Halden und Sehenswürdigkeiten : Fromme Burgfrau, wilder Ritter und der sagenhafte Berg

Foto: Thomas Reinhardt 27 Bilder So sieht es auf dem Litermont aus

Nalbach Der Litermont zwischen Nalbach und Düppenweiler ist ein reizvolles Ausflugsziel. Auf den Bergrücken mit dem Gipfelkreuz führen gleich zwei Premiumwanderwege. Da gibt es viel zu entdecken.

Es ist ein von Sagen umwobener Berg. Im Mittelalter soll hier eine Burg gestanden haben, doch das ist nur eine örtliche Überlieferung und nicht urkundlich belegt. Von weitem sichtbar ist allerdings das geheimnisumwitterte Gipfelkreuz auf dem Litermont, dem Höhenzug zwischen den Gemeinden Nalbach und Düppenweiler, an der Grenze der Landkreise Saarlouis und Merzig-Wadern.

Das Kreuz auf dem 414 Meter hohen Gipfel wurde 1852 zu Ehren der Burgfrau Margarete vom Litermont errichtet. Seit hunderten von Jahren machen Geschichten von der Burggräfin die Runde. Die fromme Frau gilt als Wohltäterin des Ortes, soll den Glockenzehnten in Nalbach gestiftet haben und im Chor der Kirche zu Nalbach begraben worden sein. Sie war angeblich die letzte ihres Geschlechts.

Noch heute erinnert eine Inschrift am Kreuz an „Margaretha von Lidermont“, die leidgeplagte Mutter des berüchtigten „Ritter Maldix“. Der sei als wilder Jäger durch die Wälder getobt, heißt es, ging auch an einem Karfreitag lieber seiner Passion nach, anstatt die Kirche zu besuchen. Da läuft ihm, so erzählt die Legende, ein weißer Hirsch mit einem goldenen Kreuz im Geweih über den Weg. Maldix jagt der Erscheinung hinterher, der Hirsch rast den Berg hinauf, immer höher, springt von einem vorstehenden Felsen am Gipfel ab – und ward nicht mehr gesehen. Maldix im wilden Galopp dicht dahinter, kann seinen Ritt nicht mehr stoppen – und zerschellt in einer Schlucht.

Die erste urkundlich erwähnte Wallfahrt auf den Litermont ist für das Jahr 1552 belegt. Das 1852 geschaffene Gipfelkreuz war eigentlich ein Prozessionskreuz. Neben der Inschrift zu Margaretha von Lidermont steht auf der Vorderseite zum Tal hin: „Hanc crucem anno 1852 erexit et anno 1902 renovavit parochia Nalbach" (Dieses Kreuz errichtete im Jahr 1852 die Pfarrei Nalbach und erneuerte es im Jahr 1902). Das Metallkreuz thront auf einem detailreich gestalteten Putzsockel.

Der Litermont ist, wie etliche andere Erhebungen im Saarland (etwa der Schaumberg bei Tholey), ein Zeugnis des Vulkanismus und zwar im Perm, einer Periode der geologischen Zeitskala, die vor rund 299 Millionen Jahren begann und vor etwa 252 Millionen Jahren endete. Der Höhenzug besteht hauptsächlich aus Rhyolith, einem Granit ähnlichen vulkanischen Gestein. Auf dem Litermont entdeckte man auch Kupfervorkommen, sie wurden unter anderen von der Dillinger Hütte gefördert.

Wer den Litermont besuchen will, hat mehrere Möglichkeiten. Von der Landstraße L346 zwischen Nalbach und Düppenweiler zweigt eine Straße ab, die zum Waldparkplatz Grauer Stein (einem Naturdenkmal) führt. Von dort sind es durch den Wald etwa 400 Meter zum Gipfelkreuz.

Für Wanderer stehen zwei Premiumwege zur Auswahl: die Traumschleifen Litermont-Gipfel-Tour und Litermont-Sagenweg. Die Gipfel-Tour mit Start und Ziel am Waldparkplatz Maldix in der Etzelbachstraße Nalbach ist neun Kilometer lang und war 2007 Wanderweg des Jahres in Deutschland. Auch derzeit wird er vom Deutschen Wanderinstitut hochgelobt und mit überragenden 94 Erlebnispunkten bewertet. Es ist in der Tat eine ebenso anspruchsvolle wie abwechslungsreiche Tour mit vielen Höhepunkten. Sie führt durch vielfältige Wälder, an einem Biotop (in der warmen Jahreszeit ein Fröscheparadies) vorbei, über freies Feld, an Bächen entlang, über Stege und Brücken. Und schließlich kraxeln wir abenteuerlich durch eine Felsenlandschaft hoch zum Gipfelkreuz. Von dort können Wanderer bei gutem Wetter Ausblicke über das Saartal bis nach Frankreich genießen. Einstiegsmöglichkeiten zur Gipfel-Tour gibt es auch am erwähnten Waldparkplatz Grauer Stein oder am Parkplatz Klingelborn bei Piesbach.