Symbolträchtiges Denkmal an der A6 Legendäre Grenz-Gaststätte „Goldene Bremm“ wieder auf der Landkarte (mit Fotos)

Für Denkmäler gibt es zwei gefährliche Orte: versteckte Winkel, in denen sie unbemerkt vermodern können, und lärmende, unwirtliche Plätze, die jeden Investor in die Flucht schlagen. So gesehen, steht das ehemalige Rasthaus „Goldene Bremm“ maximal ungünstig: an der brüllend tosenden Autobahn A 6 und an der Straße „Zum Zollstock“. Die führt hoch zu einer saarländischen Ikone – auf französisches Terrain, zum Gasthaus Woll. Der Weg hoch nach Spichern führt durch viel Grün. Ob die nächste Kurve auf französischem oder deutschem Boden liegt, wen interessiert’s? Das Gebiet war bereits vor dem Wegfall der Grenzkontrollen ein zwangloser Nachbarschaftsraum. Früh definierte das Team um den Saarbrücker Architekturprofessor Stefan Ochs (Hochschule für Technik und Wirtschaft) diesen Grenzraum als beispielhaften „Transformationsraum“ für eine „Internationale Bauausstellung (IBA) Saar-Moselle“; seit 2019 lotet Ochs im Auftrag der Landesregierung Chancen für ein solches Mammutvorhaben aus.