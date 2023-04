Missbrauchsskandal um Dillinger Bischof Ackermann stellt sich hinter Chef-Aufklärer Robbers – „Ich vertraue ihm voll und ganz“

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hält am Sprecher der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum, dem früheren rheinland-pfälzischen Justizminister Gerhard Robbers, fest. „Ich vertraue ihm voll und ganz“ sagte Ackermann am Donnerstag in einem Interview mit der „Rhein-Zeitung“.