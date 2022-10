Regionaler Leitartikel : Zum Erfolg verdammt

Luftbild des heutigen „Alte Schmelz“-Areals. Rechts ist die alte Werksiedlung zu erkennen, links vorne modernere Industriehallen, die abgerissen werden sollen. Oberhalb davon ist die Industriekathedrale zu erkennen, dahinter liegt, von Wald umgeben, das Drahtwerk St.Ingbert, das auch künftig weiterbetrieben wird. Foto: Daniel Roschy Foto: Daniel Roschy

St.Ingbert Die Alte Schmelz in St. Ingbert liegt bislang wie ein Trabant vor der Stadt. Das sollte sich ändern. Eine städtebauliche Anbindung an die City muss her. Die Entwicklung der Alten Schmelz verlangt außerdem einen echten Masterplan. Alle Beteiligten – Cispa, Stadt, Investor Hoffmann und die Strukturholding Saar – müssen eng verzahnt werden.

Von Christoph Schreiner

Kürzlich hat ein Workshop von Architekturstudenten der Saarbrücker HTW mit Studierenden aus sechs internationalen Partnerhochschulen in Göttelborn studentische Nutzungskonzepte für die neue „Alte Schmelz“ vorgestellt. Manche dichteten St.Ingbert gleich Metropolcharakter an. Geschenkt – erfrischend waren ihre Ideen allemal. Tenor: Ein nachhaltiger, vorhandene Baustoffe, Kubaturen und Grünflächen aufgreifender Dialog von Alt- und Neubauten müsse entstehen. Außerdem sollte Baum- vor Baurecht gelten, sprich möglichst viele Rekreationsflächen bleiben. Statt plumper Areal-Belebung brauche es ein urbanes Quartier mit Flair (etwa durch die Renaturierung des Rohrbachs). Und: Essenziell sei die städtebauliche Anbindung an die City. Vor allem Letzteres wird – zumindest was die Stadt betrifft – darüber entscheiden, ob am Ende eine Erfolgsgeschichte steht.

Ein echter Masterplan, der alle Beteiligten (Stadt, Cispa, Investor Hoffmann, Strukturholding Saar) einbezieht und regelmäßig zusammenbringt, ist bisher kaum zu erkennen. Das Projekt hat jedenfalls zu viel Potenzial (und ständigen Abstimmungsbedarf!), um es in pragmatischem Kleinklein enden zu lassen. Wo hat man schon die Chance, auf so vielen historischen Fundamenten ein ganzes Stadtviertel neu zu entwickeln? Ende des Jahres dürfte der städtische Bebauungsplan vorliegen, sodass 2023 wohl nicht denkmalgeschützte Firmenhallen abgerissen und dort erste Cispa-Campusgebäude hochgezogen werden können. Um endlich sichtbare Zeichen zu setzen.