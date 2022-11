DWD-Wetterbericht : Auch der November startet sehr mild – So wird das Wetter im Saarland (mit Video)

Saarbrücken Nach einem vielerorts sonnig-heiteren Feiertag Allerheiligen beginnt der Mittwoch teils mit Wolken, teils mit blauem Himmel. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Rest der Woche.

Einen Sonne-Wolken-Mix bietet das Wetter am heutigen Mittwoch, 2. November, im Saarland. Weniger blauer Himmel ist am Vormittag zu erspähen, sagen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach voraus. Im Laufe des Tages reißt die Wolkendecke dann mehr und mehr auf.

Dabei ist in der Region nicht mit Niederschlag zu rechnen. Die Temperaturen steigen wieder in frühlingshafte Bereiche und sind damit auch zu November-Beginn für die Jahreszeit zu hoch. Bis zu 17 Grad werden erwartet. Nur im Bergland ist es mit maximal zwölf Grad frischer. Dazu weht ein mäßiger Wind, der in höheren Lagen böig ausfallen kann.

Das Wetter im Saarland: So geht es in der zweiten Wochenhälfte weiter

In der Nacht zum Donnerstag ist es zunächst gering bewölkt. Das ändert sich aber im weiteren Verlauf, es ziehen mehr Wolken auf. Sie sollen indes keinen Regen mitbringen. Allerdings treten hier und da Nebelschwaden auf. Die Werte gehen auf sieben bis drei Grad zurück.

Heiter startet der Donnerstag. Doch so bleibt es nicht, berichten die DWD-Meteorologen. Denn Wolken ziehen vermehrt heran und bringen ab dem Nachmittag ersten Regen. Mit 13 bis 16 Grad ist es etwas frischer als am Vortag. Der Wind kann in höheren Lagen starke Böen erreichen.

Der Regen hält in der Nacht zu Freitag an. Der Himmel bleibt wolkenverhangen. Der Wind weht auffrischend bis hin zu starken Böen. Neun bis sechs Grad zeigt das Thermometer an.

Allmählich erreichen die Grade für den Herbst übliche Werte. So sinken sie am Freitag auf zehn bis 13 Grad. Wolken und Regen sind weiterhin angesagt. Windig ist es ebenso.

Trockener präsentiert sich die Nacht auf Samstag. Allerdings bedeutet das nicht, dass sie sternenklar wird. Wechselnd bis stark bewölkt ist angesagt. Es ist bei sieben bis vier Grad frisch.

Ein erster Ausblick auf das Wetter im Saarland am Wochenende

Vereinzelte Schauer sind zu Beginn des Wochenendes möglich. Dann aber verschwindet am Samstag der Regen. Der Wind schwächt sich ab. Zehn bis 14 Grad, höher gelegen sieben Grad sind angekündigt.