DWD-Wetter : Das Wochenende im Saarland wird frostig – Wo mit Schnee zu rechnen ist

Saarbrücken Frühling-Intermezzo diese Woche im Saarland: Doch das hat jetzt ein Ende. Zum Wochenende wird’s deutlich kälter. Und möglicherweise kann’s auch glatt werden. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Kalte Luft aus Skandinavien lässt die Temperaturen auch im Saarland kräftig nach unten gehen. Die Frühlingswerte, die noch bis Wochenmitte herrschten, verabschieden sich. Es wird wieder frostig, kündigen Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an.

Das bekommen die Menschen in der Region bereits am heutigen Freitag, 24. Februar, zu spüren. Schon in Nacht war es vielerorts kälter als zuvor. Doch vom Gefrierpunkt waren die Werte überall weit entfernt.