Wetterbericht fürs Saarland : Waldbrandgefahr: Wetterdienst meldet zweithöchste Warnstufe – Neue Hitzewelle kündigt sich bereits an

Saarbrücken Auch wenn die Temperaturen zum Wochenstart kurzzeitig etwas sinken: Das bringt nach Ansicht der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) kaum Entspannung. Seit Wochen regnet es kaum. Das soll sich auch in absehbarer Zeit nicht gravierend ändern. Und die Temperaturen steigen erneut auf Werte weit jenseits der 30-Grad-Marke. Die Vorschau im Detail.

Wiesen, Felder und der Wälder sind auch im Saarland staubtrocken. Nur wenige Regentropfen fielen in den vergangenen Wochen. Das treibt die Waldbrandgefahr an. So meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach die zweithöchste Warnstufe (vier von fünf) und bemisst sie damit als hoch.