DWD-Wetter : Unwetter: Nach eisigen Nächten – Saarland droht gefährlicher Eisregen

Saarbrücken Werte von bis zu minus 15 Grad sagen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fürs Wochenende im Saarland voraus. Dann wird es wärmer – und gefährlicher Eisregen droht ab Sonntagabend.

Dauerfrost im Saarland : Den bescherte das Wetter die vergangenen Tage. Dabei gingen die Werte besonders in der Nacht weit unter den Gefrierpunkt zurück. Doch am Wochenende soll es noch einmal kälter werden – bevor die Temperaturen steigen und damit für extreme Gefahr sorgen.

Doch bevor die Grade klettern, müssen sich die Menschen in der Region noch einmal auf eiskalte Zeiten einstellen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Zwar kommt am heutigen Freitag, 16. Dezember, die Sonne zum Vorschein. Sie vermag es allerdings nicht, die Werte weit über den Gefrierpunkt zu treiben. Minus vier bis plus ein Grad werden erwartet.