DWD-Wetter So frühlingshaft soll’s im Saarland am Wochenende werden – aber nur vorerst

Sonne und ein paar durchziehende Wolken: So beginnt der Samstag. Dabei soll es noch etwas wärmer als am Vortag werden. Das sagen DWD-Meteorologen voraus. Wo die Sonne am längsten scheint, sind bis zu 15 Grad angesagt, auf acht bis zehn Grad müssen sich Menschen in höher gelegenen Regionen im Saarland einstellen. Erst zum Abend hin wird die Wolkendecke wohl dichter. Das bedeutet, dass es hier und da ein paar Niederschläge geben kann.