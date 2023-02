DWD-Wetter : Sonne oder Regen? Darauf müssen sich Karnevalisten bei der Straßenfastnacht einstellen

Das Wetter im Saarland zeigte sich in den vergangenen Tagen von seiner sonnigen Seite. Kurz vor den Umzügen zur Fastnacht kündigt sich aber ein Umschwung an. Die Aussichten für den Straßenkarneval.

Die stehen in den kommenden Tagen zum Finale der Session 2022/23 an. Doch kommen die Karnevalisten trocken durch die Zeit bis Aschermittwoch? Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach kündigen für die Region einen Wetterumschwung an. Der hat mit einem Sturmtief zu tun.