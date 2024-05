DWD-Vorhersage Gewitter zu Fronleichnam im Saarland – so ungemütlich sind die Wetter-Aussichten

Einen recht freundlichen Start kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Dienstag, 28. Mai, an. Etwas Sonne, kein Regen: So lautet die Wetter-Vorhersage fürs Saarland. Doch dabei soll es nicht bleiben. Denn zunehmend kommen Wolken herein. Und aus denen fallen später dann auch erste Tropfen.