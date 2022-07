Wetterbericht : So beginnt der erste Sommerferien-Tag im Saarland

Saarbrücken Sommerlich heiß wird es am heutigen Montag. Gleichzeitig steigt die Gefahr heftiger Gewitter. Die nächsten Tage der ersten Ferienwoche im Überblick.

So startet der Montag, 25. Juli, mit blauem Himmel. Doch schon am Vormittag ziehen erste Wolken auf, heißt es in der Vorschau. Diese verdichten sich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 35 Grad. Währenddessen nimmt die Gewitterneigung zu. Örtlich starker Regen und Sturmböen können einhergehen. Bereits am Abend sollen sie wieder abziehen.