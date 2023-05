Wettervorhersage für das Saarland Erster Sommertag des Jahres wird erwartet – Gewitter drohen zum Wochenende hin

Die Gewitterlage soll sich am Freitag zuspitzen. Am Vormittag ist die Wahrscheinlichkeit noch eher gering. Am Nachmittag aber sollen teils kräftige Gewitter lokal möglich sein. Verbunden mit stürmischen Böen, starken Regenfällen sowie Hagel. Das Ganze bei nicht mehr ganz so warmen Temperaturen wie noch am Vortag. Das Thermometer erreicht 20 bis 23 Grad.