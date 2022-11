Aussichten : Warme Luft aus dem Süden bestimmt weiter das milde Wetter im Saarland (mit Video)

Saarbrücken Heiter startet das Saarland in den Dienstag. Doch das ändert sich bei für die Jahreszeit sehr milden Temperaturen. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Herbst im Saarland: Dabei lässt sich zumindest bis zum Mittag die Sonne blicken. Wenn sich der örtliche Nebel verzogen hat, wird’s an diesem Dienstag, 8. November, zunächst einmal heiter. Doch das soll nicht so bleiben, kündigen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach an.

Denn von Westen her rücken der Region im weiteren Tagesverlauf immer mehr Wolken auf die Pelle. Noch bleibt es trocken. Aber am Abend dann können die ersten Regentropfen fallen. Dabei klettern die Temperaturen erneut auf fast schon frühlingshafte Werte. Bis zu 17 Grad erwarten die Meteorologen. 13 Grad sind es maximal in höheren Lagen.

Warum es zurzeit im Saarland so mild ist

Dazu weht ein zeitweise stark böiger Wind im Bergland. Die Luft kommt aus dem Süden und ist dafür verantwortlich, dass es für November in unseren Breitengraden ungewöhnlich mild wird. Zwar soll es in den nächsten Tagen wieder etwas frischer werden. Aber Kälte ist damit noch nicht in Sicht.

So bleibt es auch in der Nacht auf Mittwoch frostfrei. Die Tiefsttemperaturen gehen auf elf bis sieben Grad zurück. Die Wolken bleiben der Region erhalten. Meist ist es stark bewölkt. Damit nimmt die Regenwahrscheinlichkeit bis zum Morgen hin zu. Es können sogar kräftige Schauer darunter sein.

Nass und trüb startet der Mittwoch. Erst am Nachmittag soll es auflockern und die Niederschläge nachlassen. Etwas frischer als am Vortag, aber immer noch mild, sind die Temperaturen mit bis zu 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig. Nur in Höhenlagen kann er böig auffrischen.

Die letzten Schauer ziehen in der Nacht zu Donnerstag ab. Wolken und klare Abschnitte wechseln sich ab. Gleichzeitig können hier und da Nebelschwaden aufziehen. Es geht mit den Temperaturen auf acht bis sechs Grad runter.

Einen trockenen Tag sagen die DWD-Fachleute für Donnerstag voraus. Zwar bestimmen Wolken das Wetter. Aber Regen soll ausbleiben. Wieder werden bis zu 15 Grad erwartet. Der Wind ist meist schwach und kommt weiterhin aus südwestlicher Richtung.

Allmählich gehen die Temperaturen zum Wochenende hin im Saarland zurück

Mit teils dichtem Nebel geht es durch die Nacht auf Freitag. Im Gegenzug ist es nur gering bewölkt. Das schlägt sich auf die Temperaturen nieder, die auf sieben bis drei Grad zurückgehen.

Wenn der Nebel verschwunden ist, zeigt sich am Freitag die Sonne. Es soll ein heiterer Tag ohne Niederschlag werden. Der Wind dreht aus östlicher Richtung, wobei die Werte nur noch elf bis 14 Grad erreichen.