DWD-Wetter Mehr als 30 Grad – Sommer kommt mit geballter Macht ins Saarland zurück

Während am heutigen Montag, 4. September, wieder die Schule beginnt, zeigten die Sommerferien in der Region über weite Strecken eher regnerisch-mittelmäßiges Wetter. Im Gegensatz dazu dreht der Hochsommer jetzt nochmals so richtig auf. Obwohl bereits zu Monatsbeginn der meteorologische Herbst begann.