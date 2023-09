DWD-Wetter Ab in die Fluten – noch gibt das der Spätsommer im Saarland her

Das geht aus vorläufigen Daten der Meteorologen hervor. Und auch die letzten September-Tage sollen recht warm werden. So melden Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach auch für den heutigen Mittwoch, 27. September, sommerliche Werte. Bis zu 26 Grad werden erwartet. In höheren Lagen soll das Thermometer maximal 22 Grad anzeigen.