Wetterbericht : Sonnig und warm – so sind die Aussichten fürs Saarland

Saarbrücken Nach Abkühlung und einigen Regenschauern in der vergangenen Woche wird es nun wieder sonnig und warm. Die Wetteraussichten im Überblick

Nachdem es in der vergangenen Woche wieder etwas kühler wurde und auch einige Regenschauer das Saarland getroffen hatten, wird die Kommende wieder sonnig und warm.

Das Wetter am Montag, 22. August 2022 im Saarland

Heute Früh und am Tag wechseln sich Wolken und Sonne am Himmel ab. Am Nachmittag und Abend verzeichnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch ein geringes Schauerrisiko. Die Temperatur steigt auf 26 bis 30 Grad, im höheren Bergland werden Werte um 24 Grad erwartet. Es weht schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag wird es wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad.

Das Wetter am Dienstag, 23. August 2022 im Saarland

Am Dienstag wird es laut Angaben des DWD zeitweise wolkig. Auch dann soll es trotzdem niederschlagsfrei bleiben. Die Höchsttemperatur liegt am zweiten Tag der Woche dann bei 27 bis 31 Grad, im höheren Bergland werden Temperaturen um 25 Grad erwartet. Auch am Dienstag rechnet der Wetterdienst mit schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch zunehmend klarer und es bleibt niederschlagsfrei. Mit einer Abkühlung auf 17 bis 13 Grad ist zu rechnen.

Das Wetter am Mittwoch, 24. August 2022 im Saarland

Am Mittwoch wird es sonnig und nur leicht bewölkt. Dabei bleibt es im Saarland trocken. Dann werden Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad erwartet. Es weht schwacher Wind, der vorwiegend aus östlichen Richtungen ins Saarland zieht.

In der Nacht zum Donnerstag könnte es wieder gering bewölkt werden. Auch mit Niederschlägen ist dann nicht zu rechen. Die nächtlichen Temperaturen sinken auf 19 bis 15 Grad, im Bergland örtlich auf 14 bis 11 Grad.

Das Wetter am Donnerstag, 25. August 2022 im Saarland

Auch der Donnerstag wird sonnig oder nur leicht bewölkt, trocken und heiß. Bei Höchstwerte zwischen 30 und 33 Grad weht nur schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Freitag bleibt es erneut gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Auch an den nächtlichen Tiefsttemperaturen, die zwischen 18 und 14 Grad liegen, ändert sich kaum etwas.

Aussicht auf das Wetter am Wochenende