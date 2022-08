Wetterbericht : Mal Regen, mal Sonne, mal Gewitter mit Unwetter – so unberechenbar sind die Aussichten fürs Saarland

Mal Regen, mal Sonne, mal Gewitter mit Unwetter – so unberechenbar sind die Aussichten fürs Saarland

Saarbrücken Erste Schauer sind in der Nacht bereits über das Saarland hinweggezogen. Und es können im Laufe des Tages noch welche hinzukommen. Auch heftige Gewitter können sich einmischen. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Donnerstag und bis zum Wochenende.

Nach den trockenen Sommertagen der vergangenen Wochen sowie zuletzt tropisch warmen Nächten ist das Wetter im Saarland am heutigen Donnerstag, 18. August, eher wechselhaft. Erste Regenwolken erreichten die Region bereits in der Nacht und den frühen Morgenstunden. Das soll sich nach Ansicht der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach fortsetzen.