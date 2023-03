DWD-Wetter Leichter Schneefall sorgt für glatte Straßen – Polizei zur aktuellen Lage im Saarland

Das könnte sich allerdings im Laufe des Dienstags ändern, wie ein Sprecher mit Blick auf den Wetterbericht sagt. Denn Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach kündigt für die Region weitere Niederschläge an. Die sollen zunächst in den Niederungen in Regen übergehen und auch nicht ergiebig sein. In den Höhenlagen sollen durchweg Schneeflocken herunterkommen.