DWD-Wetter : Strenger Frost und stürmische Böen – Das erwartet die Menschen im Saarland

Frost in der Nacht auf Sonntag kann im Saarland zu glatten Straßen führen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Saarbrücken Mit viel Schnee ist im Saarland am Wochenende nicht zu rechnen. Allerdings kann es dennoch gefährlich glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit den Aussichten fürs Saarland.

Überwiegend trocken soll es am Wochenende im Saarland bleiben. Was aber nicht heißt, dass es auf Straßen und Wegen nicht rutschig werden kann. Das kündigen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach an.

Demnach soll es am Samstagvormittag, 28. Januar, meist noch dicht bewölkt bleiben. Allmählich reißt aber der Himmel auf, und die Sonne kommt hier und da am Nachmittag auch zum Vorschein.

Foto: BeckerBredel 103 Bilder Wintereinbruch sorgt im Saarland und in Deutschland für Verkehrschaos – und ein Winterwunderland

Die Wetter-Aussichten für Samstag und Sonntag im Saarland

Mit Niederschlägen ist allenfalls vereinzelt in Höhenlagen anfangs noch zu rechnen. Aber nennenswerter Schnee oder Regen ist nach Meteorologen-Angaben nicht zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf ein bis fünf Grad. Im Bergland bleibt es mit minus einem Grad knapp unter dem Gefrierpunkt.

Lesen Sie auch Umwelt : Das Klimaschutzgesetz des Saarlandes – Wieso konkrete Maßnahmen noch fehlen

Frostiger wird es in der Nacht auf Sonntag. Drei bis sieben Grad unter null sind es im Flachland. In höheren Lagen, wo noch Schnee liegt, kann es strengen Frost geben. Bis zu minus zehn Grad sind möglich. Dabei ist es leicht bewölkt bis klar. Bei Nebel kann es gefährlich glatt werden. Der Wind weht schwach.

Trocken bleibt es auch am Sonntag. Zwar wird die Wolkendecke im Tagesverlauf wieder dichter. Der graue Himmel birgt aber keine Niederschläge. Während die Temperaturen in den meisten Regionen auf ein bis vier Grad klettern, verharren sie im Bergland um de Gefrierpunkt.

So startet das Saarland in die neue Woche

Die Wolken verdichten sich in der Nacht auf Montag. In der Folge kann es im Flachland Sprühregen geben. Im Bergland ist leichter Schneefall drin. Örtlich droht gefrierender Regen. Zwischen ein und minus vier Grad pendeln sich die Werte ein.

Grau startet das Saarland in die neue Woche. Regen und in höheren Lagen Schnee sagen DWD-Fachleute voraus. Gebietsweise lockert es am Montagnachmittag wieder auf. Fünf bis sieben Grad werden erwartet, in höheren Lagen bleibt es etwas darunter.

Der Wind legt zunächst zu. Für exponierte Stellen sind sogar starke Böen prognostiziert. Zum Abend hin aber sollen sie sich wieder legen.

Wolken mit vereinzelt Schnee und Regen je nach Höhenlage sollen in der Nacht auf Dienstag über das Saarland hinwegziehen. Dabei warnen die Experten erneut vor Glatteis. Zwei bis minus zwei Grad zeigt das Thermometer an.

Ungemütliche Aussichten hin zur Wochenmitte

Der Dienstag wird wesentlich milder und nasser. Schnee in Höhenlagen geht allmählich dort ebenso in Regen über. Anfangs drohen noch glatte Straßen.Bei bis zu acht Grad kommen stürmische Böen auf.