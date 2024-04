DWD-Wetter Ins Saarland kehren Sommer-Temperaturen zumindest an einem Wochenend-Tag zurück

Saarbrücken · Von Tag zu Tag wird’s im Saarland wieder wärmer. Das kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Bericht an. Dabei soll nach bisherigen Aussichten der Samstag der schönste Tag am Wochenende werden.

11.04.2024 , 04:53 Uhr

Die Obstbäume blühen im Saarland. Ein kurzes Naturschauspiel. Am Samstag soll es dazu wieder sommerlich warm werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Die Temperaturen klettern wieder. Nach ein paar etwas wechselhafteren Tagen ändert sich das Wetter im Saarland erneut. So kommt der Sommer im Frühling zurück in die Region. Der Temperatursturz ist passé. Jetzt klettern sie allmählich wieder. Bis zum Samstag legen sie Schritt für Schritt zu, nachdem sie nach Werten weit über der 20-Grad-Marke noch am Montag abrupt abrutschten. Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen aus dem Saarland. So wird das Wetter im Saarland am heutigen Donnerstag Die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) geben jenen Anlass zur Hoffnung, die wieder bei Sonnenschein und angenehmeren Werten die Zeit im Freien verbringen wollen – sei es beim Schwenken, in einem Straßencafé oder zum Sport. Denn das Wetter soll wieder trockener, sonniger und vor allem wärmer werden. 90 Bilder Die besten Drohnen-Bilder aus dem Saarland: So schön ist unser Bundesland von oben 90 Bilder Foto: Ruppenthal Schrittweises nähert sich das Saarland dann wieder der 20-Grad-Marke. Am heutigen Donnerstag, 11. April, pendeln sich die Werte zwischen 16 und 19 Grad ein. In Hochlagen ist bei 13 Grad Schluss. Während in den nördlichen Landesteilen etwas Regen bei vielen Wolken möglich ist, bleibt es südlich niederschlagsfrei. Die Sonne werde sich dort sogar die meiste Zeit vom heiteren Himmel aus zeigen. Der Wind spielt keine große Rolle. Vorgeschmack aufs Wochenendwetter im Saarland Wärmer als zuvor zeigt sich die Nacht auf Freitag. Denn da ist es meist stark bewölkt. Das lässt es nicht so stark abkühlen. Zwischen neun und sechs Grad sind vom DWD angesagt. Regen ist nicht in Sicht. Dann kommt der Freitag, an dem die 20 Grad geknackt werden sollen. Sogar 22 Grad könnten es dann werden. Nur in höher gelegenen Regionen bleibt es mit maximal 16 Grad etwas frischer. Bei wenigen Wolken präsentiert sich der Tag heiter. Die Sonne lässt sich also häufig blicken und keine Niederschläge zu. Es weht ein schwacher Wind aus Westen, der die Temperatur kaum drückt. Sommerlicher Samstag bei Sonne Ähnlich wie zuvor bleibt es in der Nacht auf Samstag: zehn bis sechs Grad. Während vorher aber mehr Wolken den Himmel bestimmten, sind es dann nur ein paar wenige. Damit ist weiterhin nicht mit Regen zu rechnen. Noch etwas wärmer wird der Samstag. 23 bis 26 Grad im Flach- und 21 Grad sogar im Bergland, das präsentiert die Vorhersage für den ersten Wochenendtag. Bei heiterem Himmel wirbt viel Sonne für Freiluft-Aufenthalte. Ab 25 Grad gilt nach Meteorologen ein Sommer-Tag. Sonntag wird dann etwas unbeständiger JU will 1000 neue Billig-Häuser im Saarland – Saar-Architekten reagieren entrüstet Konzept für mehr Wohnraum in 50 Dörfern JU will 1000 neue Billig-Häuser im Saarland – Saar-Architekten reagieren entrüstet Mit wechslender Bewölkung geht’s in die Nacht auf Sonntag. Mit 13 bis zehn Grad ist zu rechnen. Es bleibt trocken. Regen ist folglich nicht in Sicht. Etwas unbeständiger zeigt sich dann der Sonntag. Zwar soll es die meiste Zeit niederschlagsfrei bleiben. Aber so ganz wollen DWD-Experten Regen nicht ausschließen. Die Höchstwerte liegen mit 18 bis 23 Grad etwas unter denen des Vortages. Im Bergland werden nur noch 16 Grad erreicht. Das Risiko, dass Tropfen vom Himmel fallen, steigt in der Nacht auf Montag. Denn immer mehr Wolken ziehen bei elf bis sieben Grad auf, heißt es in der Prognose.

(hgn)