DWD-Wetter Wieder Temperatur-Sturz im Saarland – und schwere Sturmböen, Regen, Gewitter, Schnee

Den richtigen Wetterumschwung kündigen die Experten dann für den Start in die neue Woche am Montag an. Und der soll es in sich haben. Von angenehmer Brise nicht die Spur. Dafür soll es im weiteren Verlauf recht stürmisch werden. Bei zunächst am Vormittag erst einmal abziehendem Regen, können am Nachmittag neue Niederschläge hereinziehen. Diese haben dann örtlich Gewitter im Gepäck. Die Maximalwerte liegen nur noch bei zehn bis 14 Grad.