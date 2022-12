Weiße Weihnacht? : Nach Polarfrost – Mildes Schmuddelwetter liegt über dem Saarland

Nass und mild statt weiß und frostig – so sieht es zurzeit im Saarland aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Vor Glatteis auf Straßen und Gehwegen bleibt das Saarland vorerst verschont. Das Wetter ist aktuell sehr mild und nass. Doch wie sieht’s mit weißer Weihnacht aus? Die aktuelle Prognose.

Noch einmal waren vielerorts im Saarland die Temperaturen in der Nacht leicht unter den Gefrierpunkt gefallen. Das bedeutete: Hier und da konnte es glatt auf Straßen und Wegen werden.

Doch die Aussichten für diesen Dienstag, 20. Dezember, sind alles andere als frostig. Polarkälte wie noch wenige Tage zuvor ist passé. Im Gegenteil: Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach kündigen fürs Saarland deutlich höhere Temperaturen an.

Das Wetter im Saarland: mild, Regen, viel Wind

So sprechen sie von einem „Warmsektor“, der die Region beeinflusst. Damit werde es deutlich milder als zuletzt. Das zeigt sich bereits im Tagesverlauf. Demnach erwartet der DWD Höchsttemperaturen von bis zu elf Grad.

Eine dichte Wolkendecke liegt über dem Saarland. Spätestens ab dem Nachmittag soll es überall regnen. Gefrierende Nässe ist damit ausgeschlossen. Gleichzeitig frischt der Wind auf. In Hochlagen ist er sogar böig.

Winter-Wetter im Saarland und in Deutschland

Wolkig startet das Bundesland auch in den Mittwoch. Und wie schon zuvor setzt Regen in der zweiten Tageshälfte ein. Die Temperaturen verharren für die Jahreszeit auf hohem Niveau. Abermals steigen sie auf sieben bis elf Grad. Dabei soll es weiterhin windig bleiben.

Der soll dann am Donnerstag sogar stürmische Böen mit sich bringen. Es wird ein ebenfalls grauer und sehr milder Tag. Immer wieder regnet es bei bis zu elf Grad.

Die Nacht auf Freitag wird noch etwas wärmer bei neun bis vier Grad. Es kühlt also kaum ab. Eine geschlossene Wolkendecke schiebt sich nach wie vor über das Saarland. Kräftiger Wind gehört weiterhin dazu.

So soll das Wetter im Saarland kurz vor Weihnachten werden

An dieser Gesamtwetterlage ändert sich voraussichtlich auch nichts in der Nacht auf Samstag, 24. Dezember. Nur der Regen soll etwas nachlassen. Die Temperaturen bleiben mit neun bis sechs Grad recht hoch. Sogar in höheren Lagen sinken sie nicht tiefer als vier Grad.